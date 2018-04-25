Güneşli havanın tadını meydanda resim çizerek çıkarttılar

Bolu’da resim bölümünde okuyan 30 öğrenci güneşli havayı fırsat bilerek öğretmenleri eşliğinde hünerlerini kent meydanında yaptıkları resimlerle gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde okuyan 11’inci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri güneşli havayı fırsat bilerek, derslerini kent meydanında yapmaya karar verdi. 30 kişilik öğrenci grubu resim malzemelerini de yanlarına alarak kent meydanında hünerlerini sergiledi. Daha önce yaptıkları tabloları da yanlarında getiren öğrencilerin kurdukları mini sergiyle vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşların, kendileri resim yaparken yanlarına geldiklerini belirten öğrenciler, resimlerinin beğenilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencileriyle birlikte kent meydanında bulunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Seymen Erbayoğlu, "Güzel Sanatlar Lisemizi halkımızla tanıştırmak, ne işler yapıldığını, nasıl ders çalışıldığını göstermek için şehre indirdik. Caddede dersimizi işliyoruz. Vatandaşlar da bu dersin nasıl işlendiğini, öğrencilerin nasıl yetiştirildiğini görüyor. Çocuklar da onlara anlatıyor, okulumuzu tanıtıyorlar" dedi.