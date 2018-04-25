BOLU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:41

Güneşli havanın tadını meydanda resim çizerek çıkarttılar

Bolu’da resim bölümünde okuyan 30 öğrenci güneşli havayı fırsat bilerek öğretmenleri eşliğinde hünerlerini kent meydanında yaptıkları resimlerle gösterdi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde okuyan...

Güneşli havanın tadını meydanda resim çizerek çıkarttılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bolu’da resim bölümünde okuyan 30 öğrenci güneşli havayı fırsat bilerek öğretmenleri eşliğinde hünerlerini kent meydanında yaptıkları resimlerle gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde okuyan 11’inci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri güneşli havayı fırsat bilerek, derslerini kent meydanında yapmaya karar verdi. 30 kişilik öğrenci grubu resim malzemelerini de yanlarına alarak kent meydanında hünerlerini sergiledi. Daha önce yaptıkları tabloları da yanlarında getiren öğrencilerin kurdukları mini sergiyle vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşların, kendileri resim yaparken yanlarına geldiklerini belirten öğrenciler, resimlerinin beğenilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencileriyle birlikte kent meydanında bulunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Seymen Erbayoğlu, "Güzel Sanatlar Lisemizi halkımızla tanıştırmak, ne işler yapıldığını, nasıl ders çalışıldığını göstermek için şehre indirdik. Caddede dersimizi işliyoruz. Vatandaşlar da bu dersin nasıl işlendiğini, öğrencilerin nasıl yetiştirildiğini görüyor. Çocuklar da onlara anlatıyor, okulumuzu tanıtıyorlar" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku