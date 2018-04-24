Highway AVM’de 23 Nisan coşkusu

Bolu’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümünde birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen Highway Alışveriş Merkezi, 3 gün boyunca 200 bin kişiyi ağırladı.Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Avrupa’nın...

Bolu’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümünde birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen Highway Alışveriş Merkezi, 3 gün boyunca 200 bin kişiyi ağırladı.

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümü dolayısıyla 3 gün süren etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşattı. Eğlendirici ve öğretici etkinliklerin düzenlendiği alışveriş merkezinde, çocuklar aynı zamanda Afrin’de bulunan Mehmetçiklere moral amaçlı mektuplar yazdı.

Etkinliğin başladığı Cuma günü itibariyle ziyaretçi yoğunluğu oluşan alışveriş merkezini 3 gün boyunca 200 bin kişi ziyaret etti. Ulaştığı ziyaretçi sayısıyla Highway AVM, rekorlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.