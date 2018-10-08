Highway AVM’de indirim günleri

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi’nde geleneksel hale gelen indirim panayırı başladı.

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, geleneksel indirim panayırı ile ziyaretçilerine ünlü markaların seçkin ürünlerine en hesaplı fiyatlarla sahip olma fırsatı sağlıyor.

8-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan indirim panayırı etkinliğinde, mağazaların önüne kurulan indirim çadırlarında giyimden aksesuara, teknolojiden kozmetiğe ve zücaciyeden ev tekstiline kadar tüm markaların en güzel ürünleri Outlet fiyatlarının da altında fiyatlarla satışa sunulacak.