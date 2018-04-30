Highway’de Ivana Sert’e yoğun ilgi

Türkiye’nin başarılı modacılarından Ivana Sert, Highway Alışveriş Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, moda dünyasının ünlü isimlerinden Ivana Sert’i düzenlediği etkinlikte sevenleriyle buluşturdu.

Ivana Sert’i görebilmek ve modayla ilgili merak ettiklerini sorabilmek için saatler öncesinden alışveriş merkezinde kurulan alanda yerlerini alan sevenleri, Sert’i alkış yağmuruna tuttular.

Etkinlikte sevenleriyle karşılıklı sohbet eden ve moda hakkında merak edilen soruları cevaplayan başarılı Ivana Sert, kariyeri ile ilgili de paylaşımlarda bulundu

Yaklaşık bir saat süren etkinliğin sonunda Ivana Sert, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.