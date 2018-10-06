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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:32

İmam odasında çıkan yangında cami zarar gördü

Bolu’da, Ağaçcılar köyü camisinde çıkan yangında caminin büyük bölümü zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Bolu Merkeze bağlı Ağaçcılar köyü camisinin imam odasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Camiden...

İmam odasında çıkan yangında cami zarar gördü
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Bolu’da, Ağaçcılar köyü camisinde çıkan yangında caminin büyük bölümü zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Merkeze bağlı Ağaçcılar köyü camisinin imam odasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Camiden dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında imam odası kullanılamaz hale gelirken, caminin büyük bölümü zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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