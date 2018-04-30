Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Bolu’nun Gerede ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 33,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı olarak kaçak içki operasyonu düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 33,5 liltre kaçak içki ele geçirildi.Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında ‘kaçakçılık kanununa muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.