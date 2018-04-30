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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:37

Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Bolu’nun Gerede ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 33,5 litre kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından belirlenen 5 farklı adrese eş...

Jandarma'dan kaçak içki operasyonu
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Bolu’nun Gerede ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 33,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı olarak kaçak içki operasyonu düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 33,5 liltre kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında ‘kaçakçılık kanununa muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.
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