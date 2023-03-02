Böyle devam ederse takıma pek katkıları olmayacak

Gezal'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı düşünülürse bir kanat hamlesine de ihtiyaç var. Beşiktaş'ın 10. sıradaki Dele Alli'den başka seçeneği yok ama olmalı. Güneş'in kazandığı iki şampiyonlukta Sosa ve Talisca gibi isimlerin önemli katkıları oldu. Dele Alli gerçek sınıfını gösterse bile, İngiliz'i yaralanma ve cezalar açısından güçlendirmek için ekmek ve su gibi başka bir 10 numaraya ihtiyaç var. Weghorst, Cenk Tosun ve Muleka, antrenman kampından sonra daha fazla bitiriciye sahip olacak. Profesör Şenol ondan her oyuncudan en iyisini almasını istiyor ve eksik hiçbir şeye razı olmayacak. Beşiktaş'ı birçok maçta iki forvetle görürsek şaşırmamalıyız. Çünkü Cenk ya da Weghorst, hocanın istediğini tek başına yapamıyorsa ikisini birleştirip güçlerini birleştirebilirler. Muleka hocalara şaka olurdu, gerektiğinde kanat, forvetbet pozisyonuna göre forvet defans ve bazı maçlarda forvet olarak oynardı. Beşiktaş taraftarının bilmesi gereken en önemli şey: Şenol Güneş sezon başlangıcını bu takımla hazırlık kampında geçirseydi, Kartal bugün daha yükseklere uçardı. Asla geç Değil. Bence Dünya Kupası'nın düzenlenmesi, Çin Süper Ligi de dahil olmak üzere birçok Avrupa şampiyonasının dengesini bozacak. Çünkü futbolcuların biyolojik saatleri yılın bu döneminde bu tür molalara alışık değil. Bu ilk kez oluyor. Böyle olunca daha sonra başka ilklere de imza atacaktı.

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