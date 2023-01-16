Boynuzlu Kavun 'Kiwano'

Anavatanı Güney ve Orta Afrika olan, tek yıllık yetiştiriciliği yapılan, Ülkemize yeni gelen bir tür olan ve Manisa, Mersin, Alanya da yetiştiriciliği yapılan “Alanya Kavunu” Malatya'nın Arapgir ilçesinde üretilmeye başlandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun girişimleri ile tohumları Arapgir ilçesine getirilip adaptasyon çalışmaları başlatılmıştır. Arapgir Belediyesine ait arazide 2022 vejetasyon döneminde tohumdan fide oluşturulmuş ve fidelerin yetiştiriciliği ile meyve hasadı gerçekleştirilmiştir. Meyvenin tadı salatalık, limon ve muz karışımı bir tat oluşturmaktadır. İçeriğine gelince, ortalama boyuttaki 1 boynuzlu kavunun içinde %40'a varan oranlarda C vitamini ve yaklaşık 1 gram protein bulunuyor. Bunlara ek olarak boynuzlu kavunun içinde bol miktarda A vitamini, kalsiyum, demir ve besin lifi olduğu da biliniyor.

2023 yılında da Malatya'nın Arapgir ilçesin de belirlediğimiz alanlarda ekimi gerçekleştirilecektir.