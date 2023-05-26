'Bozkurt İşareti' Sakıncalı bulundu üyeliği askıya alındı

Süleyman Solmazgül yaptığı açıklamada;

"Türk Kamuoyuna;

Evladı olmakla şeref duyduğum, varlık nedenim olan Türklüğümün şan ve şereflerle dolu tarihine son şeklini veren eşsiz ve ebedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’m ve sahibi olan Büyük Türk milletim.

ÜYESİ OLDUĞUM EUROPEAN QUALİTY ASSURANCE FORUM 2022 (EQAF 2022) - ESU KALİTE GÜVENCESİ UZMAN ÖĞRENCİ HAVUZU 2022-2023 ÜYELİĞİM İLGİLİ KURUŞLUŞCA “BOZKURT İŞARETİ” YAPMAM VE BU İŞARETİN SAKINCALI BULUNMASI NEDENİYLE SÜRESİNİN DOLMASINA BİR AY KALA BU ÜYELİĞİM ASKIYA ALINMIŞTIR. BU FAŞİZAN KARARIN CUMHUR BAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURUNDAN ÖNCE ALINMIŞ OLMASI VE BENİM SİYASİ TERCİHİMİ CUMHUR İTTİFAKINDAN YANA KULLANMAM NEDENİYLE OLDUKÇA MANİDARDIR.

Şöyle ki;

Birçok kişi ve çevrenin bildiği üzere, öğrencisi olduğum Nişantaşı Üniversitesi’nin Öğrenci Denetleme Kurulu Başkanı olarak sorumluluğum devam etmekte ve bu konu ile alakalı her türlü görevi fiilen yerine getirmekteyim.

Bu sorumluluğum ve görevimin devamı gereğince Nişantaşı Üniversitesini Temsilen Seçilerek hala devam etmekte olan YÖKAK Öğrenci Değerlendirici ve Kalite Elçisi Üyesi olarak görev yapmaktayım.

YÖKAK üyeliğim esnasında devam eden çalışmalarım sonucunda, YÖKAK da dahil olmak üzere, Avrupa’da 40 ülkeden 45 Ulusal Öğrenci Birliği Kuruluşlarının oluşturduğu çatı kuruluşu olan; ESU Quality Assurance Student Experts Pool Forum 2022 (EQAF 2022) - ESU Kalite Güvencesi Uzman Öğrenci Havuzuna 2022-2023 üyesi olarak seçildim. Bu kuruluş (ESU) “Bünyesinde yer alan Öğrenci Uzman Havuzları, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi hakkında bilgi edinmelerine, görüş ve deneyimlerin paylaşımına olanak sunan ve bu şekilde öğrencilerin kalite güvencesi sistemine aktif katılımını teşvik eden bir platformdur. ESU, üyeleri aracılığıyla Avrupa'da yaklaşık 20 milyon öğrenciyi temsil etmektedir.”

Bu kuruluşa üye olabilmek için YÖKAK başta olmak üzere, birçok merci ve Bilim İnsanı tarafından refere edildim ve bu hususta tarafımdan istenilen belgeleri ESU’ya gönderdim. Hakkımda yapılan araştırmalar neticesinde 2023 Haziran ayına kadar Havuza üye olarak alınmama karar verildi.

Bu bilgiler ışığında, 16 Mayıs 2023 tarihinde Ana G. E-Posta hesabından şahsıma “Regarding your status in ESU’s QA Pool” Başlıklı e-posta tarafıma iletilmiştir. Bu e-posta’nın içeriği şu şekildedir :

Süleyman Bey,

“KURT SELAMI” OLARAK BİLİNEN SEMBOLÜN KULLANILDIĞI BİR KUTLAMAYA KATILDIĞINIZ DİKKATİMİZİ ÇEKTİ. BİLDİĞİNİZ GİBİ, SEMBOL DAHA ÖNCE BİRÇOK FARKLI ULUSAL VE MEDYA KURULUŞU TARAFINDAN FARKLI OLUMSUZ ÇAĞRIŞIMLARLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR.

Ayrıca, Türk medyasında, ESU'da Türk temsilcisi olduğunuzun bahsedildiği birkaç paylaşım bulduk, bu da ESU'nun ne Türk temsilcilerinin ne de Türk öğrenci birliklerinin üyeliklerinde olmadığı için yanıltıcıdır. Bildiğiniz gibi, KG Havuzu üyeleri özellikle herhangi bir ülkeyi değil, kendi benliklerini temsil eder.

Yukarıda açıklanan ayrımcı jestin kullanılması nedeniyle ESU'nun Davranış Kurallarına bağlılıkla ilgili Üyelik Sözleşmesini ihlal ettiğinizi belirledik.

2022/23 için kabul edilen ESU QA Havuzu İç Tüzüğüne göre, Yönlendirme Komitesi, Havuz üyesinin Üyelik Sözleşmesine aykırı davrandığı tespit edilmesi durumunda herhangi bir üyeyi Havuzdan çıkarma hakkına sahiptir.

Bunu takiben, ESU'nun QA Havuzunun Yönlendirme Komitesi sizi 2022/23 için Aktif Havuz üyeleri listesinden çıkarmaya ve Üyelik Sözleşmenizi askıya almaya karar verdi.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen bu e-postadan SC ile iletişime geçin - [email protected]. Hikayenin sizin tarafını sunmak isterseniz, yazılı ifadenizi memnuniyetle karşılayacağız, ancak bir kez oylanan karar değiştirilemez. Bu nedenle, 2022/23 için QA Havuzundaki durumunuz üyelikten çıkarılmasıyla nihaidir.”

Saygılarımızla, Yönlendirme Komitesi adına Ana

Denilmektedir.

YANİ BENİM ESU HAVUZ ÜYELİĞİM RE’SEN SONA ERDİRİLMİŞTİR. ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA GEREKÇESİ İSE BENİM SOSYAL MEDYAMDAN BİR KUTLAMA ESNASINDA “BOZKURT İŞARETİ” YAPMAM OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. YİNE AÇIKLAMADA, “SEMBOL DAHA ÖNCE BİRÇOK FARKLI ULUSAL VE MEDYA KURULUŞU TARAFINDAN FARKLI OLUMSUZ ÇAĞRIŞIMLARLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR..” DENİLMEKTEDİR.

MALUMUNUZ OLDUĞU ÜZERE, BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİ VE ÜLKÜCÜ KİMLİĞİMİN RİTÜELLERİNİ ALENEN BELLİ ETMEKLE CEZALANDIRILMIŞ BULUNMAKTAYIM.

-Bahsedilen medya kuruluşları hangileridir?

-Bu medya kuruluşlarının “Bozkurt Selamına” karşı olumsuz çağrışımlarındaki ölçeklendirme ve değerlendirmeleri nelerdir ve kim adınadır?

Kurum bu sorulara cevap verememektedir.

-Ayrıca Metinde belirtilen, “…Türk medyasında, ESU'da Türk temsilcisi olduğunuzun bahsedildiği birkaç paylaşım bulduk, bu da ESU'nun ne Türk temsilcilerinin ne de Türk öğrenci birliklerinin üyeliklerinde olmadığı için yanıltıcıdır. Bildiğiniz gibi, KG Havuzu üyeleri özellikle herhangi bir ülkeyi değil, kendi benliklerini temsil eder..” Bu ifade tamamen yanlış olup olgusal ve nesnel değerlendirmenin dışındadır. Şöyle ki; Ben ESU da Türk Kimliğim ve YÖKAK üyesi olarak da bulunmaktayım. Yani ben TÜRK’üm ve Bağlı Kuruluşum da (YÖKAK) Türkiye Cumhuriyeti Devleti YÖK kurumuna bağlı çalışmaktadır. Elbette ki ben bir Türk temsilciyim ve Ülkem adına o kuruluştayım. Bunun anlaşılamamış olması mümkün değildir.”

Benim 2023 Haziran’ın da üyeliğimin sona ermesini beklemeden bir ay öncesinden üyeliğimin askıya alınmasının tek bir dayanağı vardır, o da benim TÜRK MİLLİYETÇİSİ VE ÜLKÜCÜ OLMAM…, ayrıca her toplumsal etkinlikte ve ortamda “BOZKURT İŞARETİ” yapmamdır.

Ben ESU üyeliğine baş vurduğumda tüm sicil araştırmam ilgili kurumca yapılmış ve üye olmamda sakınca görülmemiştir.

Çok uzun yıllardan beri sosyal medya kullanmakta ve bu mecradan fikri varlığımı savunmakta ve paylaşımlarda bulunmaktayım. Bu gün neden böyle bir sonuç ortaya çıkmıştır?

Bu soruların tek bir cevabı vardır o da ülkemizde yapılan ve yapılacak olan Cumhur Başkanlığı Seçimi ve benim Cumhur İttifakına olan desteğimdir.

Avrupa kirli zihnini ve yüzünü ESU aracılığıyla benim üzerimden bir kez daha ortaya koymuştur.

Avrupa ESU kurumunun paradigması tamamıyla “TÜRK VE TÜRK DEVLETİ DÜŞMANLIĞI” üzerine kurgulanmıştır. Bu halde bunu bir kere daha alenen ortaya koymuşlardır.

Unutulmamalıdır ki, hiçbir güç şahsımı Türk Turan mefkuresinden, İslam şuurundan ve Nizam-ı Alem Ülkümüzden alı koyamayacaktır.

ÜYELİĞİMİN DOĞAL OLARAK BİTİMİNE BİR AY KALA “YAPMIŞ OLDUĞUM BOZKURT İŞARETİ”, ÜLKEM ADINA TÜRKLÜĞÜMÜ ÖN PLANA ÇIKARTAN MİLLİ KOLLEKTİF ANLAYIŞIM SAKINCALI BULUNARAK ÜYELİĞİMİN ASKIYA ALINMASI AVRUPA KURULUŞU OLAN ESU’NUN FAŞİST BİR KURUM OLMASI, TÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ DÜŞMANLIĞINDAN BAŞKACA BİR ŞEY DEĞİLDİR.

ESU ’nun bu düşmanca ve faşizan kararına karşı, son nefesime kadar, CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK OLMAYA, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ, ÜLKÜCÜ FİKRİ VE KIZIL ELMA ÜLKÜMÜZÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM.

Saygılarımla,

Süleyman SOLMAZGÜL "