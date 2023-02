Brezilya'nın şampiyon olacağına inanıyorum

Brezilyalı oyuncu Richarlison'ın Sırbistan maçında attığı ikinci golün çok şık olduğunu söyleyen Nobre, "Kesinlikle bu turnuvanın golü olabilir. Herşey iyi. En önemli şey kontrol. Top sert geldi, iyi kontrol etti, döndü ve topa tekme attı. " Mert Nobre, Fenerbahçe'nin Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına önde başladığını belirterek, "Fenerbahçe bir adım önde. Fenerbahçe şampiyonluğun favorisi ama henüz erken. Gallas Tassaray de son maçlarda çok iyi oynadı. Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş var, bu arada belki de yapılması gerekeni tamamlamak oregabet için bambaşka bir Beşiktaş çıkacak. NBA serüvenine Beşiktaş'tan başlayan Alperon Şengün, Houston Rockets'ın Oklahoma City Thunder'ı 118-105 yendiği maçta 21 sayı, 19 ribaund, 7 asist ve 3 asistle oynadı, 2 top çalma ve 2 kontra yaptı.

NBA 4 maç boyunca devam ediyor. Batı Konferansı'nın sonundaki Rockets, ev sahibi Thunder'ı bu sezon üst üste ilk kez yendi. NBA'e Beşiktaş'tan gelen ve Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperon Şengün, 19 ribaund, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla kariyerinin rekorunu kırdı. Jalen Green de Alperen ile 28 sayı ve 9 asist kaydetti. Şafak Malatya, Beşiktaş'tan gelen bir güncellemeyle ilgili Duhuliye'ye özel not düşüyor."Gerçekçi olmalıyız. Matematiksel olarak tabii ki Beşiktaş'ın kazanma şansı var. Tabii ki şampiyonluk için tek oregabet giriş aday Beşiktaş rozeti ve tabii ki Şenol Güneş adının geçtiği her yerde gol her zaman şampiyonluk." Ancak cümlenin başında da söylediğim gibi gerçekçi olmalıyız. Eksik liderlerle puan farkı ortada. Evinizde kazanmanız gereken tüm büyük maçlarda puan veya puan kaybedersiniz. AS İspanya'dan Daily Mercato'nun haberine göre, Real Madrid tarafından iki kez reddedilen Mbappe bir daha denemeyecek. Mbappe'nin PSG ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa'daki birçok kulübü endişelendiren Jude Bellingham'ın bonservis bedeli 150 milyon euro civarında. İngiliz futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Flavia ve Kelly yaptıkları açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sürekli yas tutmaktan bıktık. Babam hayatta ve kanser tedavisi görüyor.