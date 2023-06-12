Bu da vakumlu kuaför

Malatyalı Kuaför Hüseyin Akdağ kendi bulduğu ‘Elektrikli süpürge’ ile saç tıraşı ilgi görüyor. Akadağ, elektrikli süpürgesinin vakumu ile yaptığı saç kesimi ile şov dalında dünya birincisi de oldu.

Malatya’da yaklaşık 33 yıldır kuaförlük yapan Hüseyin Akdağ’ın tasarladığı yeni buluş sektörde şu sıralar oldukça konuşuluyor. Elektrik süpürgesini sırtına takıp vakumla saç kesimi yapan kuaför Akdağ, bu buluşunun ise teknolojinin her geçen gün arttığı dünyada ileride robotik kesimlerde kullanılacağından emin.

Bu buluşunu evde otururken bulduğunu ifade eden Akdağ, “Uygulamamız dünyada bir ilk olan vakumlu saç kesimi ilerisi için robotik saç kesimi nasıl olur diye düşündüm, öyle bir ilham geldi. Bu sistemi ilk evde denedim, sonra çalıştım bu sonuca ulaştım. Dünyada bir ilk olması Malatya adına bizim adımıza çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

Şuana kadar meslekte 100’e yakın ustayı da yetiştirdiğini kaydeden Akdağ, buluşuna ilk etapta kimsenin inanmadığını ancak uygulamayı başarıyla yaptıktan sonra herkesin şaşırdığını söyledi. Ukrayna’da gerçekleşen yarışmada şov dalında dünya birincisi olduğunu da ifade eden Aladağ, Antalya’da da aynı şovu yaparak büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Müşterilerde elektrikli süpürge ile yapılan saç tıraşının ilginç olduğunu söyleyerek Akdağ’a buluşundan dolayı teşekkür etti.