Bu dönemde Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Uruguaylı, 3 gol atıp 7 de asist yaptı

Rossi, Uruguay milli takımının Dünya Kupası için büyük grubunda yer aldı, ancak finalde yer almayı başaramadı. Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Mehmet Asil, Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Arda Güler'in Avrupa devleri arayışındaki ifadesi için resmi açıklama yaptı. Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Mehmet Asil, Arda Güler'in bonservis bedelinin yüzde 25'ini Fenerbahçe'ye vermeyi kabul ettiklerini söyledi. Asil, "Arda Güler'in satışı başkan düzeyinde konuşuldu. 2.5 milyon euro'ya anlaştık. Altyapımız 4 oyuncuya uygundur. 200.000 avroluk bir atlantisbahis rezerv ve daha sonra sattıkları hisseleri aldılar” dedi.

F. LUIS MURIEL'İN BAHÇI BASINCI

Sarı - Lacivertliler, Atalanta'da forma giyen Kolombiyalı golcü Luis Muriel'in transferinde artık son aşamaya geldi. Akşam haberlerine göre 31 yaşındaki Muriel'in sözleşmesi benim dönemimde biteceği için maliyet de arttı. Süre dolduğunda serbest kalacak.

Maliyeti 15 milyon euro

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Muriel ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağını ve 1,79 boyundaki bu oyuncunun toplam maliyetinin 1.500 milyon euro civarında olduğunu bildirdi. Futbolcunun yıllık 3 milyon euro garantili maaş alacağı açıklandı. Tavsiye için Serie A takımlarından Atalanta'ya yaklaşık 5-6 milyon € ödendiği söyleniyor.

Transferler Ocak ayında sona erecek