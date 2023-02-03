Bu maçı kaybederse Adana Demirspor

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Geçenlerde Brezilyalı efsanevi futbolcu Pelé, bir yılı aşkın bir süredir kolon kanseri tedavisi gördü ve sağlığı kötüleşti. 82 yaşındaki futbolcu, Pelé'nin Sao Paulo'da yaşadığı Albert Einstein Hastanesi'nden yaptığı açıklamada, kanserinin böbrek ve kalp hastalığı hullbet giriş nedeniyle ilerlediğini ve kötüleştiğini söyledi. Bailey'nin kızı Kelly Nascimento, bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini sosyal medya hesabından paylaşarak, doktorlarıyla yaptıkları değerlendirmenin ardından hastanede kalmanın en iyisi olduğuna karar verdiklerini söyledi. Bailey'nin kolonundan Eylül 2021'de alınan kanser, bu yılın başlarında akciğerlerine, karaciğerine ve bağırsaklarına sıçradı. Geçtiğimiz ay konvansiyonel tedavi gören ve kemoterapi tedavisi için hastaneye kaldırılan efsanevi futbolcunun durumunun stabil olduğu söyleniyor. Bu ayın başlarında, Bailey'nin kemoterapiye yanıt vermediği ve palyatif bakım gördüğü duyurulmuştu. Arthur Masuaku, 2019'dan beri Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta frikik kullanan ilk oyuncu oldu Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta Adana Demirspor karşısında 11. sırada Başantrenör Şenol Güneş'e olumsuz rapor aldı.