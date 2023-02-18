Bu sezon oyuna çok az katkı sağladı

Beşiktaş şampiyonken Rosier futboldan çok uzaktı. Galatasaray'ın oyununda, yaptığı hataların motivasyon sorunlarından kaynaklandığı ve psikolojik tedavi gerektirdiği görülüyor. Şenol Güneş'in Rosier'i geri almaya çalıştığını biliyorum. Güneş, Rosier'den vazgeçmedi ama ona meydan okuyabilecek ve onunla rekabet edebilecek bir oyuncuyu kiralamak istiyor. Masuaku başka bir hikaye. Geldiği günden bu yana, birkaç maç dışında performansı, şampiyonluk kazanan bir sol bek performansından çok uzaktı. Bana kalsa tatilde hemen gönderirdim. Ancak Güneş'in diz ağrısı nedeniyle tereddüt ettiğini ve daha iyi bir oyuncu bulunana kadar oyuncu kazanmak için adımlar attığını biliyorum. Bu yedek Canerjin değil. Cannell, Beşiktaş'ın gündeminde yok. Şu anda Beşiktaş'ın hem rekabette hem de kadroda sorunları var. Şenol Güneş'in bu kadar uzun süre düzeltmesini beklemek yanıltıcı olur. Çünkü Beşiktaş'ın iskeleti yok ve kendini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Josef'in Gedson'daki eski günlerine dönmesi gerekiyor ki oyunun liderliği Güneş'in istediği gibi orta sahaya dönebilsin ve uzun top sunbahis sevgisinden vazgeçebilsin. İkinci yarıda Cenk Tosun, Redmond ve Weghorst'un daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı ve umutları bitmedi. Sezonun çok ilginç bir ikinci bölümünü göreceğiz. Beşiktaş Yurtbay Seramik ilk yarıyı 15-14 geride tamamlayarak Beykoz Belediyesi'ne 33-30 mağlup oldu. Karşılaşmanın en golcü isimleri 5'er golle Gökay Bilim, Genço İlanç ve Emre Engin oldu.

Beşiktaş bu sonuçla 4. yenilgisini aldı. Siyah Beyazlılar ise 13 puanla 5. sırada bulunuyor. Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ı ASPOR'da değerlendirdi. "7 puanın çok büyük bir puan farkı olmadığı konusunda hemfikirim. Klasik bir deyişe göre, üç puan sisteminde lig finalleri pek bir anlam ifade etmiyor. Daha fazla matematik yaparsam Beşiktaş'a karşı olacağım, olacağını düşünmüyorum. Valerien Ismael'in günlerinden beter olur.Zaman zaman toparlanma ve toparlanma ihtimali daha sunbahis giriş yüksek bir takım bence.Mesela Fenerbahçe Galatasa Ray değil ama belki özel maçlarda Fenerbahçe'den daha etkileyici olurlar. ama resmi maçlarda farklı, özel maçlarda dedikleri gibi çok farklı veya kötü performans ama resmi maçlarda fırtına gibi.