Bunu ilk söyleyen aslında Başkan Ahmed Noor Sebi

Bu, Şenol Güneş'in imza töreninde Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. "sezon başında başlayan bilinçli bir algı eyleminin sonunda..." diye başlayan bir tabir. Yani hoca iyi ama biz ona destek olamıyoruz. Etkinliği keşfedin! Kimse izlemiyor. Konu kapandı! Yine de lig, oynanacak sadece üçte birinin olduğu uzun bir maraton. Galatasaray oyununun sıkıcı görüntüsünü silip yeniden başlasak, ikinci yarıda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yensek belki oynayabiliriz. Hedef şampiyonluk olsa da Avrupa Kupası için mücadele etmekten hiçbir koşulda vazgeçemez. Çok şey söylendi, yeniden yazalım. Şampiyon olmamak bu topluluğun başarısızlığıdır. Maalesef Beşiktaş Avrupa'da değil. Ayrıca 120. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle. Bence sağda direkt oynayabilen sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız var. Böyle bir transfer, Gazal'ın olmadığı bir bölümde onu yok hissettirmeden ona destek olacak biri olmalıdır. Ama adın Caner olması gerekmiyor. Bu bir dilek olmasa bile. Tabii teknik direktör Sergen, takımda kalmasına sonuna kadar izin vermedi. Fenerbahçe skoru neredeyse asporbet eşitledi. Şimdi Karagümrük bile vazgeçmiş gibi görünüyor ama basit bir mantıkla desteklenen Beşiktaş haberi medyada hemen yayıldı. Nasıl bu kadar unutkan olabiliyorsun? Bir insan nasıl bu kadar umursamaz olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? İnsanlar artık anlamıyor! İnsan "vasat"ı kabul edilemez noktaya kadar nasıl sevebilir! Tabii haberin doğru olduğu varsayımıyla konuşuyorum. Elbette bu, doğru olmasını uman bazı sosyal medya hayranları için geçerli. Bakın, bu adamın oynadığı sol bek pozisyonu ve onunla uyumunu gerçekten biliyorum.

Popülistler sosyal medyaya odaklanıyor: 'Baba Canner'ı alacaksın, ona 2 metreden Weghorst'u merkezleyeceğini söyleyebilir miyim?' Kenardan izliyor olabilirler ama Canner'ı geri getirmek tarihteki en büyük gözden kaçırmalardan biri asporbet giriş olacak. Bu en hafif tabirle kabul edilemez. Böyle bir şeyin olma ihtimali, hatta bundan bahsetmek bile büyük bir hata olur. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye döndükten sonra Kanel Bey'i geri getireceğine dair haberler var, spor medyasında Kanel Bey'in daha önce Instagram hesabından "Havayı Uluyan" konusuyla paylaştığı (yayınlanan) ilk Fenerbahçe-Besie Qutas derbisine katıldığı bildirildi.