130 santimlik damat ve gelin dünya evine girdi

Burdur’da boyları 130 santimetre olan İmran Uğur ve Cansu Özçakmak’ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu.

Burdur’da boyları 130 santimetre olan İmran Uğur ve Cansu Özçakmak’ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu.

Burdur’da yaşayan 130 santim boyundaki İmran Uğur (36), 7 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tanıştığı Cansu Özçakmak ile dünya evine girdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Cansu Özçakmak ile Burdur Devlet Hastanesi’nde çalışan İmran Uğur, yakınlarının araya girmesiyle evlenmeye karar verdi. Çift için özel olarak gelinlik ve damatlık hazırlanırken, önce Antalya’da daha sonra da Burdur’da düğünleri yapıldı. Burdur Belediyesi Burkent Düğün Salonu’nda yapılan düğüne İmran’ın aile ve dostları, iş arkadaşları salonu doldurdu.

Takılar damadın boyunu kapladı

Düğün salonuna giren damat ve gelin ilk danslarını yaptıktan sonra düğün pastası geldi. Minik damat ve gelin için yaş pasta sehpaya konuldu. Kesilen yaş pasta sonrasında takı merasimi yapıldı. Damat ve gelin boyları kısa olduğu için sahnenin üzeri çıkmak zorunda kaldı. Davetliler tarafından takılan takılar damadın boyunu kapladı. Damat ve arkadaşlarının erik dalı oyununu oynarken tüm davetliler ellerindeki cep telefonlarıyla bu anı kaydetmesi ise görülmeye değerdi.