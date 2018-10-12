Başpehlivan Orhan Okulu, Burdur’da öğrencilerle buluştu

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı sporcusu ve 2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti Altın Kemerli Başpehlivanı Orhan Okulu, Antrenörü Kemal Yılmaz ile birlikte “Amatör Spor Ruhu” isimli konferansa katıldı....

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı sporcusu ve 2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti Altın Kemerli Başpehlivanı Orhan Okulu, Antrenörü Kemal Yılmaz ile birlikte “Amatör Spor Ruhu” isimli konferansa katıldı. Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Okulu spor geçmişlerini anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur ASKF Başkanı Nuri Yıldırım, Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, antrenörler ve öğrencilerin katıldığı Amatör Spor ruhu konferansında konuşan Başpehlivan Orhan Okulu, çok çalışmanın ve yılmadan azmetmenin önemine vurgu yaparken, “İyi ve başarılı bir sporcu olabilmek için kötü alışkanlıklardan uzak durmanız gerekiyor. Uyku düzeni, beslenme ve tabiki çok çalışmak önemli. Sporcu insan çok saygılı ahlaklı, disiplinli ve mütevazi olur” dedi.

Doping ile ilgili de değerlendirme de bulunan Okulu, dopingin emek hırsızlığı olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerle interaktif sohbet etme imkanı da bulan Okulu ve antrenörü Kemal Yılmaz, Amatör sporun tüm branşlarına ve güreşe destek verilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Döşemealtı Belediyesi güreş takımı ve diğer spor branşları olarak çok şanslı. Belediye Başkanı Turgay Genç, sizin yaşınızdaki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasının sporla olacağının bilincinde. Bu nedenle bizlere büyük destek oluyorlar. Böyle destekler olunca da başarı kaçınılmaz hale geliyor” diye konuştu.

Konferansın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Orhan Okulu’ya çiçek verildi.