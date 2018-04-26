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26 Nisan 2018 Perşembe 17:26

Burdur Adliyesi’nde kan bağışı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile Burdur Kızılay arasında yapılan işbirliği ile Adliye Sarayında "Kan Bağışı Etkinliği" düzenlendi.Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonunda eğitim iyileştirme faaliyetleri kapsamında...

Burdur Adliyesi'nde kan bağışı
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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile Burdur Kızılay arasında yapılan işbirliği ile Adliye Sarayında "Kan Bağışı Etkinliği" düzenlendi.

Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonunda eğitim iyileştirme faaliyetleri kapsamında her yıl düzenlenen etkinlikte personel kan bağışında bulundu.

Yapılan etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Kan bağışı etkinliği mesai bitimine kadar devam etti.
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