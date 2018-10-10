Burdur merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına ilişkin yürütülen ardışık telefon aramalarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında, Antalya, Konya, Bursa, Van, Ankara ve İstanbul’da 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Burdur Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Burdur merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Burdur merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.