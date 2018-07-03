BURDUR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:34

Burdur Milletvekilleri Mazbatalarını aldı

27. Dönem Burdur AK Parti Milletvekilleri Mazbatalarını törenle aldı.24 Haziranda yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti’nden Burdur Milletvekili seçilen Bayram Özçelik ve Yasin Uğur Seçim Kurulundan Mazbatalarını aldı. Milletvekili...

Burdur Milletvekilleri Mazbatalarını aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

27. Dönem Burdur AK Parti Milletvekilleri Mazbatalarını törenle aldı.

24 Haziranda yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti’nden Burdur Milletvekili seçilen Bayram Özçelik ve Yasin Uğur Seçim Kurulundan Mazbatalarını aldı. Milletvekili Yasin Uğur Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Gülcan Alp’den alırken Bayram Özçelik’de Ağırceza Reisi Hacı Süleyman Arslan’ın elinden mazbatasını aldı.

Törende Bayram Özçelik, “huzur ve güven içinde bir seçim gerçekleşti. Bu bizlere verilen vekaletle bizlere bir sorumluluk yüklemekte. Ülkemize ve milletimize önemli işler yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Yasin Uğur da TBMM Burdur’u üst seviyede temsil edeceklerini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku