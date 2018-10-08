Burdur’a bedelli askerler gelmeye başladı

Burdur’a 1. celp 2. dönem bedelli askerler gelmeye başladı.

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanacak olan kişilerden, ilk cep döneminden yaralananlar Türkiye’nin farklı yerlerinde vatani görevlerini tamamlarken, 13 farklı yerde oluşturulan merkezlerden biri olan Burdur Binbaşı Maruf Kışlası ve Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na 1.celp 2. dönem bedelli askerler sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı. 21 günlük eğitimlerini tamamlamak üzere kışlaya gelen askerler görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" denilerek karşılandı. Ellerindeki valizlerle kışlaya teslim olmaya gelen bedelli askerlerden İstanbul’dan gelen Dervis Doğan, ”Her ne kadar para verip de askerlik yapsak da 21 günlük asker olmak bizleri sevindirdi. Hiç askerlik yapmadık demeyeceğiz. Bizlerde üniformayı giyip asker olacağımız için sevinçliyiz” dedi.

Kütahya ve Yalova’ dan gelen bedelli askerler de bedelli olmaktan duyduğu memnuniyetlerini dile getirdiler.

Burdur Esnaflarından Mehmet Günay, ”Üniversite öğrencileri ve askerlerin Burdur’a gelmesi esnaf biraz olsun rahatlatır. İçinde bulunduğumuz durum ise esnaf çok zor durumda, Bedelli askerlerin Burdur’a gelmesi ile biraz olsun esnaf nefes alır” diye konuştu.