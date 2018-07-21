BURDUR:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:25

Burdur’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Burdur’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i çocuk 8 kişi yaralandı..Edinilen bilgiye göre, Burdur merkeze bağlı Kökez Köyü yakınlarında Şeref B. (65) yönetimindeki 15 NR 667 Plakalı otomobil ile Adnan K. (44) yönetimindeki...

Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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Burdur’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i çocuk 8 kişi yaralandı..

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkeze bağlı Kökez Köyü yakınlarında Şeref B. (65) yönetimindeki 15 NR 667 Plakalı otomobil ile Adnan K. (44) yönetimindeki 07 ELB 15 Plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Gizem K. (18), Hasan Mert K. (8), Osman G. (73), Ayşe K. (73), Zehra G.(70) Gülümser B. (62) yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Ayşe K.’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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