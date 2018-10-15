BURDUR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:30

Burdur’da Belediyenin işlettiği akaryakıt istasyonunda fahiş fiyattan yakıt satıldığı iddiası

İyi Parti Burdur Belediye Meclis Üyesi Yavuz Mehmet Kaya, Bucak Belediyesinin Belpaş Petrol isimli şirketinden 14 Ekim 2018 günü 0291 Numaralı fiş ile 41.02 TL.lik LPG gazını 3.39 TL. den aldığını, aynı gün Burdur Belediyesinin işlettiği Köprübaşındaki akaryakıt istasyonundan 0281 numaralı fiş ile aldığı LPG’nin ise kendisine litresi 3.99 TL’den satıldığını söyledi. "Hesap makinesi benim ekonomi profesörümdür" diyen Kaya, Tam yüzde 17,70 kazıklanmışsın. Sonra düşündüm neden bu şekilde diye? Hizmette de önemli bir fark göremedim” dedi.

Burdur'da Belediyenin işlettiği akaryakıt istasyonunda fahiş fiyattan yakıt satıldığı iddiası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İyi Parti Burdur Belediye Meclis Üyesi Yavuz Mehmet Kaya, Bucak Belediyesinin Belpaş Petrol isimli şirketinden 14 Ekim 2018 günü 0291 Numaralı fiş ile 41.02 TL.lik LPG gazını 3.39 TL. den aldığını, aynı gün Burdur Belediyesinin işlettiği Köprübaşındaki akaryakıt istasyonundan 0281 numaralı fiş ile aldığı LPG’nin ise kendisine litresi 3.99 TL’den satıldığını söyledi. "Hesap makinesi benim ekonomi profesörümdür" diyen Kaya, Tam yüzde 17,70 kazıklanmışsın. Sonra düşündüm neden bu şekilde diye? Hizmette de önemli bir fark göremedim” dedi.

"Vatandaş kazıklanıyor

"Burdur Belediyesi şirketlerinden otogaz alırsanız tam tamına yüzde 17.70 kazıklanıyorsunuz" diyerek köprü başındaki İstasyon önünde basın açıklaması yapan Yavuz Mehmet Kaya, “Genelde yoksul insanların, araç yakıt sistemlerini değiştirip, tüplü hale getirerek, ulaşımdan daha ucuza yararlanabilmenin yollarını var etikleri ortamda. Sizin yönetiminizdeki Belediye’ye ait akaryakıt istasyonlarında yüzde 17.70 fahiş fiyatla gaz satılmasını bir Belediye Meclis Üyesi olarak sorgulayıp, sorumluluk duygusu ile hareket ettiğimde istemeden şu sonuca vardım. Aralarında 45 km. mesafe bulunan 2 Belediyenin akaryakıt istasyonlarındaki yüzde 17.70 lik farkı kabul etmiyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında emekliye sağlanan maaş artışı yüzde 5.5 dir. Ucuza gaz satılması kayyım eliyle oluyor ise Burdur Belediyesine de Kayyım atanmasını istemek en doğal hakkımızdır. Pahalı makam aracını, bütçe hazırlanır iken talep etseydiniz Belediye Meclisi ve yoksul Burdur Halkı hiç itiraz etmeden istediğiniz aracı alırdı. Halka daha pahalı yakıt satan bir anlayışı doğru bulmuyor, bunu Burdur Halkıyla paylaşıyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku