BURDUR:
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09 Ekim 2018 Salı 14:50

Burdur’da Drone ile trafik denetimi

Burdur’da gerçekleştirilen trafik uygulamasında kuralları ihlal eden sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği...

Burdur'da Drone ile trafik denetimi
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Burdur’da gerçekleştirilen trafik uygulamasında kuralları ihlal eden sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle şehrin birçok noktasında trafik uygulaması başlattı. Trafik polisleri öncelikle sürücülerin can güvenliği için kırmızı ışıkta geçip geçmediğini, emniyet kemeri takıp takmadığını, hız yapıp yapmadığını kontrol etti.

Ayrıca, motosiklet sürücülerinin de birden fazla şahıs taşıyıp taşımadığı ve kask takıp takmadığına bakıldı. Daha önce trafik uygulamalarından farklı olarak bu kez drone da kullanıldı.

Drone havadan kural ihlali yapan sürücüleri tek tek belirleyerek anında ekrana yansıttı. Bir trafik polisi de bu görüntüleri izleyerek kural ihlali yapan araçların plakasını kontrol noktasındaki arkadaşlarına bildirdi. Drone destekli denetimlerde kural ihlalleri ile ilgili araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
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