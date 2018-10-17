BURDUR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:06

Burdur’da öğrencilere mont yardımı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), ilköğretim okullarında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 700 öğrenciye mont yardımında bulundu.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik giyim yardımına devam etti....

Burdur'da öğrencilere mont yardımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), ilköğretim okullarında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 700 öğrenciye mont yardımında bulundu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik giyim yardımına devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere toplam 700 adet mont dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine yardımların ulaştırılması için montlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, “Oda olarak bu yardımları geleneksel hale getirdik. Yardımların eksiksiz ve zamanında yapılması için çaba gösteriyor ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz davranıyoruz. Bu özveriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin kanalıyla 700 öğrencimize kışlık mont yardımında bulunduk. Amacımız yaklaşan kış öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini bir nebze de olsa giderebilmektir. İş dünyası olarak eğitime ve eğitim gören öğrencilerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku