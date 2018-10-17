Burdur’da öğrencilere mont yardımı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), ilköğretim okullarında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 700 öğrenciye mont yardımında bulundu.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik giyim yardımına devam etti....

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), ilköğretim okullarında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 700 öğrenciye mont yardımında bulundu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik giyim yardımına devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere toplam 700 adet mont dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine yardımların ulaştırılması için montlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, “Oda olarak bu yardımları geleneksel hale getirdik. Yardımların eksiksiz ve zamanında yapılması için çaba gösteriyor ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz davranıyoruz. Bu özveriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin kanalıyla 700 öğrencimize kışlık mont yardımında bulunduk. Amacımız yaklaşan kış öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini bir nebze de olsa giderebilmektir. İş dünyası olarak eğitime ve eğitim gören öğrencilerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek” dedi.