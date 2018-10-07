BURDUR:
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07 Ekim 2018 Pazar 22:37

Burdur’da trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Burdur'da trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı
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Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 17:00 sıralarında Antalya-Isparta karayolu 35. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 59 FE 598 plakalı otomobille 07 AAC 749 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Hüseyin Boz, Ali Boz, Meryem Boz, Ali Erdem Boz, Fatma Boz, Emre Erdoğan ve Murat Doğru yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Meryem Boz, Fatma Hayal Boz adlı bebekle Murat Doğru’nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.
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