BURDUR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:06

Burdur’da tuğla yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Burdur’da meydana gelen trafik kazazında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur’dan Antalya istikametine giden Hüseyin Tektaş idaresindeki 15 AAD 367 plakalı tuğla yüklü kamyon,...

Burdur'da tuğla yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 3 yaralı
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Burdur’da meydana gelen trafik kazazında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur’dan Antalya istikametine giden Hüseyin Tektaş idaresindeki 15 AAD 367 plakalı tuğla yüklü kamyon, MAKÜ kavşağında Faruk Köse idaresindeki 34 BEY 667 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondaki tuğlalar karayoluna dökülerek yolu kapattı. Kazada otomobil sürücüsü Faruk Köse ve aynı araçta bulunan Selinay Başak Erdemli ile Osman Aktaş hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, kapanan yol kısa sürede trafiğe açıldı.
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