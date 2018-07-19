BURDUR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 23:45

Burdur’da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Burdur’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
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Burdur’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan yürütülen teknik ve fiziki takibi soruşturma çerçevesinde il genelinde 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda muhtelif evsaf ve gramajda çok sayıda uyuşturucu madde ile 39 adet tabanca fişeği, 1 adet tarihi eser niteliğindeki sikke, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme 6 şüpheliden birini serbest bırakırken, Akif A.,Hasan Ç., Ramazan Ş., Zehra Ç. ve Afganistan uyruklu Noorollah H. tutuklandı.
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