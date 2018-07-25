Kaymakam Sezgin: “Bucak’ta İçme suyu sıkıntısı yok”

Burdur’un Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, ilçede içme suyu sıkıntısı olmadığını söyledi.

Bucak Dereköy İncirahan mevkiinde açılan yaklaşık 90 metre derinlikten saniyede 5 litre su çıkan kuyu kurban kesilerek ilçenin içme suyuna takviye amaçlı verildi. Yeni açılan içme suyu kuyusunun şehrin içme suyuna takviye açılışında Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, ilçede kışın saniyede 140 - 150 litre yazın ise 170-180 litre su ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Dört yeni sondaj ile saniyede yaklaşık 21-22 litre su çıkmaya başladığını ifade eden Sezgin, “Belediyemiz tarafından mart ayından bu tarafa yapılan sondajlar ile de 14-15 litre su ile birlikte eksiğimiz olan 40 litre suyu takviye etmiş bulunuyoruz. İçme suyu açısından önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir sıkıntı olmayacak. Fakat ileriki yıllarda yeni su kaynaklarına ihtiyaç var” dedi.

“Köylerde ciddi boyutta içme suyu sıkıntısı var”

Yalçın Sezgin, ilçeye bağlı bazı köylerde yer üstü ve altı içme suyu olmadığı için ciddi boyutta içme suyu sıkıntısının çekildiğini belirterek, “köylerimizde içme suyunda ciddi anlamda sıkıntılarımız vardır. Çünkü yeraltı kaynakları itibarı ile bazı köylerimizde su yok. Bunu başka köylerden almamız gerekiyor. Başka köylerdeki vatandaşlarımız bizlere destek olması gerekiyor. Allah’ın verdiği nimet yer altındaki su bu suyu yeraltından çıkarıp tüm canlıların istifade etmelerine sunmak gerekiyor. Ben özellikle bu konuda köylerimizden destek bekliyorum.”