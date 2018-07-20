Kıbrıs Barış Harekatının 44. Yıl dönümü

Burdur’da Kıbrıs Barış Harekatının 44. Yıl dönümünde Kıbrıs gazileri şehitlikte dua ettiler.

Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974’teki harekatın 44.cü yıldönümü kutlamalarında Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesindeki Kıbrıs gazileri şehitlikte tüm şehitleri mezarları başında ziyaret edip dua ettiler. Gaziler daha sonra Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunda istiklal marşı söyleyip Kıbrıs şehitlerini bir kez daha andı. Dernekteki programa ise Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Garnizon komutanı Hakan Tutucu ve vatandaşlar katıldı.

Dernek başkanı Hasan Okyar, “44 yıl önce Kıbrıs barış adasına 1974 de harekat düzenlenmiş bu zalime son verilmiştir. Kıbrıs harekatında 498 arkadaşımız ile beraber 70 mücahit 270 de Kıbrıslı şehit olmuştur. Bugün Kıbrıs refah içinde yaşıyorsa bu harekata borçludur” dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da “Yakın tarihimizin kanlı sayfalarından biri olan Kıbrıs barış harekatının 44. Yıl dönümünde tüm şehitlerimize saygıyla anıyorum. Gazilerimize de allah uzun ömürler vermesini temenni ediyorum. Her zaman gurur duyduğumuz kahraman gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı iletiyorum.”