Onaç Barajı çevresi temizlendi

Burdur’un Bucak İlçesi’nde bulunan Onaç Barajı çevresinde temizlik yapıldı.

Bucak Onaç Barajı çevresinde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla temizlik yapıldı. Etkinliğe Bucak Oğuzhan Toplumsal Kalkınma ve ilerleme Derneği, Patika Bucak Doğa Sporları Kulübü, Bucak Sulama Birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı. Barajı çevresinde toplanan kalabalık yaklaşık dört saat temizlik çalışması yaptı. Etkinliğin sonunda toplanan atıklar ayrıştırılması üzere geri dönüşüm araçlarına yüklendi.