Tefenni’de Trafik Eğitim Parkı açıldı

Burdur’un Tefenni İlçesi’nde belediye tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Tefenni Belediyesi Trafik Eğitim Parkının açılışını yaptı. Açılışa, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Ali Nazım Balcıoğlu, Kaymakam İlker Eker, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve vatandaşlar katıldı.

5 bin metrekare alan içerisinde okul öncesi ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerinin uygulamasını sağlamak, öğrencilerin trafik bilincini artırmak ve trafik kurallarına uyan bireyler yetiştirmek amacıyla yapılan eğitici minyatür trafik sahasının açılışı Vali Yılmaz ve protokol tarafından yapıldı. Açılış töreninde ayrıca 86 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Açılışın ardından Vali Yılmaz, Trafik Eğitim Parkında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler de açılan parkta akülü araçlar ile ilk sürüşlerini gerçekleştirdiler.

Vali Yılmaz, "Bugün Gazi Meclisin 98. Yıl dönümünü kutluyoruz. Nasıl Kurtuluş savaşında o meclis milli mücadeleyi yönetmişse yine aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde de o meclis açık tutuldu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, o mecliste milletiyle beraber o hainlere karşı gereken dersi verdi, çok şükür bu millet bu devlet bu topraklar işgalden kurtarıldı. Onun için bu bayramların anlamını çok iyi bilmemiz lazım.

Böyle anlamlı bir günde belediyemizin yapmış olduğu Trafik Eğitim Parkının açılışını yapmış olacağız. Öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğitimin her aşamada olması gereken belki de ihtiyaç duyduğumuz alanlardan bir tanesi trafik. Maalesef bu millet terörle mücadelede binlerce Şehit verdi. Ama yine aynı şekilde trafik kurallarına uymamadan kaynaklanan dünya kadar insanımız her yıl hayatını kaybediyor. Her ne kadar yolların standardını yükseltsek, bölünmüş yolda yapsak, kazalar yine devam ediyor. Yollarımızın kalitesi arttığı andan itibaren özellikle son dönemde son model araçlarında biraz daha hız yapması, hız limitlerine ve kurallara uymaması maalesef can kaybına sebep oluyor. Özellikle burada eğitim alacak çocuklarımızın, büyüklerimizin bunun görsel olarak burada yaşayan insanlarımızın bundan ders alıp kazasız belasız trafikte hem yaya, hem de sürücü olarak vakit geçirmelerini diliyorum. Tekrar Trafik Eğitim Parkının hayırlı olmasını diliyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.