BURDUR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:59

Turizmcilerin rotası, Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne döndü

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Burdur Salda Gölü ile Lavanta Bahçeleri yoğun ilgi görüyor.

Turizmcilerin rotası, Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Burdur Salda Gölü ile Lavanta Bahçeleri yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’nin değişik illerinden düzenlenen doğa gezileri Burdur’da her gecen gün artmaya başladı. Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü ile Lavanta Bahçeleri en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Doğa turizm Rehberi Uğur Çelikkol, “Burdur bölgesine dört yıldır geliyoruz. Son zamanlarda Salda ve Lavanta bahçelerinin ünlenmesi ile turlara ilgi her geçen gün artıyor” dedi.

Çelikkol, Salda’nın magnezyum yapısı ve mavi renkleri ile özellikle gün batımında çok güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku