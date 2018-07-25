Vali Şıldak, Gazetecilerle buluştu

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle biraraya geldi.

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Burdur Valiliği tarafından kentte görev yapan gazetecilere yönelik yemek düzenlendi. Yemeğe Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcıları Ali Nazım Balcıoğlu, Mehmet Yıldız ve çok sayıda gazeteci katıldı. Gecede Vali Hasan Şıldak, “Sizler aslında kamusal bir hizmeti ifa ediyorsunuz. Özel sektör adına bu hizmeti görüyorsunuz ama yaptığınız iş nitelik olarak bir kamu hizmeti. Hem toplumu bilgilendirme, aydınlatma görevine yerine getiriyorsunuz, hem de kamu kurumlarının yürüttüğü hizmetleri duyurma vasıtasısınız. Bu nedenle sizleri önemsiyoruz ve her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bu itibarla biz de çalışmalarımız da açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik açısından bir yaklaşım içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlere de çalışmalarımızda her zaman yer vererek ve yanımızda görerek birlikte çalışmayı, birlikte kamuoyunu aydınlatmayı ve doğru haberi ulaştırmayı prensip olarak kabul ediyoruz” dedi.

Karşılıklı iş birliği ve istişare içerisinde kararı almak ve uygulamak durumunda olduklarını ifade eden Vali Şıldak, “Burdur hakikaten potansiyeli olan, kapasiteye sahip gelişmeye aday bir il. Daha da gelişmesi lazım. Bu gelişme çizgisinin rotasını belirlerken, tercihleri yaparken çok iyi düşünüp karar almak, objektif bir değerlendirmeyle tespitleri yapıp, ihtiyaçları belirleyip yol haritasını çizmek ve zaman kaybetmeden bütün gücü birleştirip tek kanaldan yürümek gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin farklı bir noktaya aslında gitmeye ne zamanı, ne vakti var. Bu anlamda Burdur’un güç birliğine ihtiyacı var. Tek bir yoldan ilerlemeye ihtiyacı var. Bunu yaparken de herkesin görüşüne başvurmak ve Valilik olarak önderlik etmek bizim görevimiz olacaktır. Ben katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basın Bayramınızı kutluyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.”