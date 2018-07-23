BURDUR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29

Vali Şıldak, Salda da incelemelerde bulundu

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan, Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Vali Hasan Şıldak, beraberindeki Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, il Emniyet Müdürü Arif Çankal, Doğa Koruma...

Vali Şıldak, Salda da incelemelerde bulundu
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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan, Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Hasan Şıldak, beraberindeki Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, il Emniyet Müdürü Arif Çankal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Özel İdare Genel Sekreteri Servet Olpak, ,Yeşilova Kaymakamı Abdülhamit Karaca ile birlikte Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Salda Gölü Orman Plajındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Hasan Şıldak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil’ den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Şıldak daha sonra kayak merkezinin mevcut durumu ve önümüzdeki sezon için planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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