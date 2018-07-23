Ata Sporları’ rekor kırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk kültürünün en değerli ata sporlarını gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’,...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk kültürünün en değerli ata sporlarını gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, nefes kesen gösterilere imzasını attı. Şenlik, yaklaşık 15 bin ziyaretçinin katılımıyla adeta bir rekora imza attı.

3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Bursa’da Atatürk Stadyumu Meydanı’nda yapılan açılışın ardından hafta sonunda Keles İlçesi Kocayayla’da coşkulu görüntülere imza attı. Türk kültürünün en önemli değerlerinden ata sporları ile kültür ritüellerinin tanıtıldığı şenliği, yaklaşık 15 bin ziyaretçi yoğun ilgiyle izledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız ile Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan’ın da katıldığı şenlikte, kültür ve spor dernekleri, yöresel değerleriyle dikkati çekti.

Gösteriler nefes kesti

Bursa’nın değerlerini geleceğe taşırken, somut olmayan kültürel mirası da gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi tarafından; TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle hazırlanan ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Türk kültürünün en köklü sporlarını bugüne ve geleceğe taşıdı.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan sanatçı ve sporcular ile Türk coğrafyasından yoğun katılımın olduğu şenlik, Keles Kocayayla’da birbirinden özel sportif gösterilere sahne oldu. Cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü gibi yaklaşık 5000 yıllık ecdat yadigârı ata sporları Kocayayla’da tanıtıldı. Şenlikte dağ yöresi gelin alma, ipek üretimi, ipek halı ve kilim dokuma gibi kültürel değerler de tanıtıldı. Şenliklerde, geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakaları da yapıldı. Yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, şenliğe katılanlara da sertifikaları da verildi.

Kocayayla’da 309 sporcu ve 150’nin üzerinde sanatçının katıldığı etkinliklerde sanatçıların Türk İslam eserlerine yönelik çalışmaları, mangala-Mas Güreşi ve manej alanında binicilik eğitimleri de ilgi topladı. Halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve kültürel ritüellerin yer aldığı etkinlikte, Kocayayla’ya konumlandırılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil ederken, Orhun Yazıtları’nın bire bir örneklerinde ise yazıtların canlı anlatımları yapıldı. Osman Gazi’nin otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun’un düğünlerinin yapıldığı, bir cihan devletinin temelinin atıldığı Kocayayla, tarihi bir şölene mekan oldu.