Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin temeli atıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, engellileri her anlamda hayata bağladığı ’Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’, hayırsever desteğiyle yeni binaya kavuşuyor.

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek için 2011 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan ’Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’ için yeni bina yapılıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından 19 Mayıs Mahallesi’nde Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi binası yapılacak. Yeni binanın temel atma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, iş adamı Alpaslan, eşi Pınar, çocukları Alp Yaman ve Ahmet Aslan, annesi Berrin, babası Ahmet ve babaannesi Selime Taşyakan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, heyecanlı ve coşkulu olduklarını söyledi. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Bozbey, "Bugün, sosyal belediyeciliğin örnek kenti Nilüfer’in baş tacı olan Bizim Ev Projesi’nde çok önemli bir yol alıyoruz. Bugün engelli bireylerimizin ikinci evi haline gelen bizim evin yeni binasının temelini atıyoruz. Sosyal projeler konusunda örnek kent Nilüfer’de, engelsiz yaşam için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla da öndeyiz, öncüyüz. Bundan 7 yıl önce, Nisan 2011’de İhsaniye Mahallemizde bizim evin açılışını yaptık. Bizim ev, engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek için uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizim ev ile yalnız engelli bireylerin değil, ailelerinin de yaşamları değişti, güzelleşti. Bizim ev ile farkındalık oluşturan işlere imza atıldı. Bizim ev, ardından da bizim bahçe. Nilüfer’de bu projelerimizi destekleyen eğitimlerle, atölyelerle, sosyal çalışmalarla, psikolojik destek gibi faaliyetlerle birlikte yaşama gülümseyerek bakıyoruz" diye konuştu.

Projenin 8 bin 700 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu söyleyen Bozbey, binanın hizmete girmesiyle birlikte daha fazla katılımcıya ulaşacaklarını ifade etti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "19 Mayıs Mahallesi’nde, yapılacak olan bizim evle, hayallerimiz de alanımız da artık daha kapsamlı, daha geniş. Engelli bireyler ve yakınları burada daha uzun ve verimli zaman geçirecekler, daha çeşitli çalışmalara, etkinliklere katılacaklar. Bizim ev, yeni yerinde, engelsiz bir kent oluşturma çabalarımız adına hepimizi gülümsetmeye devam edecek. Nilüferimize, Bursamıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmalarının ardından temel atma törenine geçildi. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin ilk harcı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Alpaslan Taşyakan’ın babaannesi Selime Taşyakan ve protokol üyeleri ve bizim ev katılımcılarıyla birlikte atıldı.

19 Mayıs Mahallesi’nde temeli atılan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi yerleşkesinde, 4 bin 820 metrekare alanda, engelli oyun gruplarının bulunduğu park, gezinti bahçesi, spor sahası, tarım alanı ve uygulama serasının yer alacağı peyzaj alanı olacak. 4 bloktan oluşacak Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi; bodrum, zemin ve birinci kat şeklinde yaşama geçirilecek. 3 bin 745 metrekare bodrum katında, bin 725 metrekare 34 araçlık engelli uyumlu otopark bulunacak. Ayrıca bu katta sığınak, çamaşırhane, ibadethane ve teknik odalar yer alacak. 2 bin 700 metrekare zemin katta, 214 metrekare alana sahip, 186 kişilik konferans salonu, kafeterya, atölye ve tarımsal ürün satış birimi, atölyeler, etüd odaları, idari odalar bulunacak. Bu katta, tüm engel gruplarına yönelik özel çalışmalar gerçekleştirecek. En önemlisi de engelli bireylerin sanat atölyelerinde ve tarımsal uygulama alanlarındaki üretimleri satışa sunularak ekonomik değere dönüşecek. 2 bin 254 metrekare olan birinci katta ise engelli bireylere yönelik kısa süreli bakım hizmetinin verileceği 4 adet yataklı oda yer alacak. İdari odalar, eğitim odaları, tv ve projeksiyon odası, kütüphane ve okuma odası, uygulama mutfağının yanı sıra bu katta 60 kişilik yemekhane de planlanmış durumda. Aile görüşme odaları, psikolojik görüşme odaları, aile bekleme ve oyun odalarının da yer alacağı yerleşke, yine Nilüfer’in örnek gösterilecek hizmetlerinden biri olacak.

Toplam bin 500 metrekare spor alanının da yer alacağı Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, kapalı havuzdan, spor salonuna, eskrim salonundan, fitness salonuna, halk oyunları odasından, dart salonuna pek çok ilgi alanına da yanıt verecek nitelikte olacak.