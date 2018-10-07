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07 Ekim 2018 Pazar 16:32

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan vatandaşlara SMS’li çağrı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cep telefonlarına SMS göndererek, şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imzasıyla cep telefonlarına gönderilen...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan vatandaşlara SMS'li çağrı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cep telefonlarına SMS göndererek, şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imzasıyla cep telefonlarına gönderilen SMS’lerde şöyle denildi:

"Toplu ulaşımda 9 ayda gerçekleştirdiğimiz indirimlerle yetişkinlere yüzde 14, öğrenciye yüzde 27 indirim yaptık. Gerçekleştirdiğimiz bu indirimlerden faydalanmak hem cebinizi, hem şehir trafiğini rahatlatır. Gelin toplu ulaşımı tercih edelim, hayatı birlikte kolaylaştıralım"
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