Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç’a hayırlı olsun ziyareti

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç’ı makamında ziyaret etti.Gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Ali Ay’ın yanı sıra Cem Öztürk, Onur Özselek ve Zeki Öztürk katıldı....

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Ali Ay’ın yanı sıra Cem Öztürk, Onur Özselek ve Zeki Öztürk katıldı. Başkan Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç’a başarılar diledi.