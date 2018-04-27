Bursa’da beyaz zambaklı işletmeler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarafından gıda hijyenine ve kalitesine önem veren 105 firmaya güvenilirliği temsil eden ‘Beyaz Zambak’ bayrağı ve belgesi dağıtıldı.Tüketicilerin gıda temini, kullanımı ve hizmet alımında istenen düzeyde...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarafından gıda hijyenine ve kalitesine önem veren 105 firmaya güvenilirliği temsil eden ‘Beyaz Zambak’ bayrağı ve belgesi dağıtıldı.

Tüketicilerin gıda temini, kullanımı ve hizmet alımında istenen düzeyde bilgi sahibi olmaları amacıyla başlatılan ‘Beyaz Zambak Projesi’nde yedinci teslim töreni yapıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Başkanlık Salonu’ndaki (Merinos AKKM) törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şükrü Köse, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Diversey Satış Direktörü Murat Karaben, Diversey Bölge Müdürü Adem Levent Baştuğ ve ‘Beyaz Zambak’ bayrağı ve belgesi almaya hak kazanan 105 firmanın temsilcisi katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şükrü Köse, Bursa’daki gıda firmalarının hizmet kalitesine ve hijyene önem vermelerini teşvik etmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Diversey firması tarafından 2005 yılından beri Beyaz Zambak Projesi’nin yürütüldüğünü söyledi. Proje kapsamında hammaddeyi alıp işleyen ve tüketiciye sunan fast-food, restoran, lokanta ve pastanelere öncelik verildiğini belirten Köse, talepler doğrultusunda kasapların ve fırınlarında proje kapsamına dâhil edildiğini anlattı. Sertifika alan işletmelerin 6 aylık periyotlarda habersiz olarak kontrol edildiğini dile getiren Köse, hijyen standartlarını devam ettirmeyen işletmelerin sertifikalarının da alındığını sözlerine ekledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, toplumsal bir kuruluş olan Bursa Kent Konseyi’nin, Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla Türkiye’de önemli bir konuma geldiğini söyledi. Türkiye’ye örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini, tüm sivil toplum kuruluşlarına önderlik yaptıklarını ifade eden Çepni, “5 meclisimiz, 30 çalışma grubumuz ve binlerce gönüllümüzle ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kentte yaşamak fazladan sorumluluklar yüklüyor. Bu bilinçle ‘Beyaz Zambak’ gibi halka faydalı projeler geliştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi olarak Diversey firmasıyla birlikte bu projeyi önemsiyoruz. Çünkü görevimizin bilincindeyiz. Halkın gıdaya güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını arzuluyoruz. Tüm firmaları, Bursa Kent Konseyi’ne gelerek ‘Beyaz Zambak’ projesine müracaat etmeye davet ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından 105 firmaya ‘Beyaz Zambak’ belgesi ve bayrağı teslim edildi.