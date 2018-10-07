Bursa’da KPSS heyecanı

Bursa’da yaklaşık 3 milyon kişinin girdiği KPSS’ye geç kalan adaylar sınava giremedi.

KPSS ortaöğretim sınavı, bugün saat 10.15’te başladı. Geç kalanların içeriye alınmadığı sınav için yüzlerce kişi saatler öncesinden sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı. Sınava geç kalan öğrenciler saat 10.00 itibari ile içeri alınmadı. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacağından sınav süresinin ilk 100 dakikası ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmanın yasak olacağı, sınav esnasında çok kısa bir süreliğine bile olsa tuvalete gitmek dâhil salonu terk etmenin yasak olacağı adaylara girişte bildirildi. Bazı adaylar, sınava geç kalmamak için koşarak okul kapısından içeriye girmeye çalıştı. Okul içerisinde araç trafiğinin de yoğun olması nedeniyle öğrenciler araçlardan inerek sınav yerlerine koşarak yetişmeye çalıştı. Saatin 10.00’u göstermesiyle okul kapıları kapandı ve geç kalan bazı adaylar sınava giremedi.