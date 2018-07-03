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03 Temmuz 2018 Salı 09:27

Bursa’da su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Bursa'da su kesintisi
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BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesi’nin bir kısmı, Sülüklü Mahallesi tamamı ile Gökçeköy Mahallesi 1. Cadde ve civarında, 3 - 5 Temmuz tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman; Yıldırım İlçesi’nde de 75. Yıl, Bağlaraltı ve Yiğitler mahalleleri ile Fidyekızık Mahallesi’nin bir kısmı ve civarında, 4 - 21 Temmuz tarihleri arasında, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak" denildi.
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