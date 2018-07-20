Bursa’da ulaşımda ‘çifte’ müjde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da metro, tramvay ve otobüslerin Kurban Bayramı boyunca tüm vatandaşlara yüzde 50 indirimle hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Aktaş, ayrıca KPSS sınavına girecek kişilerin ulaşımdan...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da metro, tramvay ve otobüslerin Kurban Bayramı boyunca tüm vatandaşlara yüzde 50 indirimle hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Aktaş, ayrıca KPSS sınavına girecek kişilerin ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını söyledi.

Bayram indirimli

Bursalıları sevindirecek karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında verildi. Ankara Yolu’ndaki meclis binasında yapılan toplantıda, ulaşımda ‘geçici olarak’ yüzde 50 indirim kararı alındı. Yapılan değerlendirme sonucu, Kurban Bayramı süresince yüzde 50 indirimle seyahat etmeyi kapsayan önerge kabul edildi. Buna göre, 21 Ağustos Salı günü saat 06.00’dan 24 Ağustos Cuma Günü Saat 24.00’a kadar Bursakart ile yapılan yolculuklar yüzde 50 indirimle gerçekleşecek. Burulaş otobüsleri, sözleşmeli otobüsler, özel halk otobüsleri, Bursaray, T1 ve T3 tramvay hatları, alınan karardan sorumlu olacak.

KPSS ücretsiz

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’nden bir müjde de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek kişilere geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verilen önerge ile 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018, 4 Kasım 2018 ve 9 Aralık 2018 Pazar günleri KPSS’ye girecek olanlar, sınav giriş belgelerini göstererek, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Buna ilişkin önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akraba-dost-mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek hedefiyle Kurban Bayramı’nda ulaşıma yüzde 50 indirim getirdiklerini söyledi. KPSS sınavına girecek olanlara da başarılar dileyen Başkan Aktaş, meclis tarafından alınan kararların hayırlı olmasını diledi.