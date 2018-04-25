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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:12

Bursa’lı gençler 57. Alay’a vefa için yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Aynı Ruhla Çanakkale" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen, “57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü” kılınan sabah namazı ardından Bursa’da gençlik merkezleri tarafından gerçekleştirildi.Her...

Bursa'lı gençler 57. Alay'a vefa için yürüdü
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Aynı Ruhla Çanakkale" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen, “57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü” kılınan sabah namazı ardından Bursa’da gençlik merkezleri tarafından gerçekleştirildi.

Her yıl 25 Nisan’da 81 ilde eş zamanlı olarak planlanan yürüyüşe bu yılda gençler yoğun ilgi gösterdi. Çanakkale ruhunu güçlendirmek ve şehitlerimizi rahmetle yad etmek amacıyla Bursa Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri tarafından düzenlenen program, Bursa halkı ve gençlerin katılımıyla Saltanat Kapıdan başlayarak Pınarbaşı Garnizon Şehitliğine yürümesi ile devam etti.

Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç.Dr. Süleyman Şahin, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Hüseyin Uysal Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Mürsel Kaya, Osmangazi Gençlik Merkezi Müdürü Siyami Aytar, Şehit ve Gazi Yakınları Dernekleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Askerler ve Gençlik Liderlerinin katıldığı program kapsamında şehitlik alanında yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Program Kuran tilaveti ve dua okunması sonrasında katılımcılara Çanakkale’ de askerlerin içtiği yarma çorbası ikramıyla son buldu.
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