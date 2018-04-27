BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 22:35

Bursa’ra trafiğe 1 Mayıs düzenlemesi

1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğe düzenleme getirildi.

Bursa'ra trafiğe 1 Mayıs düzenlemesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğe düzenleme getirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "1 Mayıs 2018 Salı günü, ilimiz Osmangazi İlçesi Atatürk Stadyumu Meydanında, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliği çerçevesinde Merinos Kavşağından Stadyum Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Nedim Sokak, İlkbahar Caddesi, Darmsdat Caddesi, İpek İş kavşağı ile Stadyum Caddesi istikametleri araç trafiğine kapatılacak olup, Tl (İpekböceği) hattı saat:08.00’ dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır. Bu güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uyması ve 1 Mayıs etkinlik çerçevesinde esnasında kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceği bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada alternatif güzergahlarla ilgili, “Sürücüler ziyaret süresince İstanbul yolu, İzmir yolu. Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya yolu, Ankara yolu ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanabileceklerdir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku