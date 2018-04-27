Bursa’ra trafiğe 1 Mayıs düzenlemesi

1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğe düzenleme getirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "1 Mayıs 2018 Salı günü, ilimiz Osmangazi İlçesi Atatürk Stadyumu Meydanında, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliği çerçevesinde Merinos Kavşağından Stadyum Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Nedim Sokak, İlkbahar Caddesi, Darmsdat Caddesi, İpek İş kavşağı ile Stadyum Caddesi istikametleri araç trafiğine kapatılacak olup, Tl (İpekböceği) hattı saat:08.00’ dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır. Bu güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uyması ve 1 Mayıs etkinlik çerçevesinde esnasında kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceği bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada alternatif güzergahlarla ilgili, “Sürücüler ziyaret süresince İstanbul yolu, İzmir yolu. Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya yolu, Ankara yolu ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanabileceklerdir” denildi.