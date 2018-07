Bursaspor’dan BTSO’ya teşekkür

Kentin en önemli marka değerleri arasında bulunan Bursaspor, iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (BTSO) kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri Enver Kumova ve Görkem Akbaş ile Bursasporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz ve tribün liderleri BTSO’yu ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, Yönetim Kurulu üyeleri Alparslan Şenocak ve Haşim Kılıç’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Bursaspor’un kentin en önemli değerleri arasında olduğunu söyledi. Tarih, kültür ve ekonomi şehri Bursa’nın aynı zamanda önemli bir futbol şehri olduğuna dikkat çeken Hasan Gürses, Bursaspor’un yanında olduklarını vurguladı. Bursa iş dünyası olarak Bursaspor’a destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Gürses, “Bursa iş dünyası olarak kulübümüze çok önemli desteklerimiz oldu. Yeşil beyazlı takımımızın her zaman yanında yer aldık. Kulübümüzün başarısı için her zaman ve her yerde omuz omuza olmaya devam edeceğiz" dedi.

“BTSO’nun önemli destekleri var”

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kumova, Bursaspor’un yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Kentin yeşil beyazlı takıma her zaman sahip çıktığını kaydeden Kumova, “BTSO, Bursaspor’a her konuda maddi ve manevi destekte bulunuyor. Ulaşım, loca kiralaması forma ve çanta gibi desteklerinin yanı sıra geçtiğimiz sene yaptığımız kareografi çalışmamızda BTSO’nun önemli destekleri oldu. Her zaman Bursaspor’un yanında olan BTSO Başkanımız İbrahim Burkay’a bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.