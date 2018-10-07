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07 Ekim 2018 Pazar 15:54

Büyükorhan’lı öğrencilerin ilk maç heyecanı

Öğrencilerin Bursaspor maçlarını stadyumda izlemesini amaçlayan ‘Askıda Kombine Bilet’ projesi kapsamında Büyükorhan’lı öğrenciler maça gitti. İlçede öğrenim gören 120 çocuk ilk olarak müzeleri ve Bursa’nın tarihi yerlerini gezdi,...

Büyükorhan'lı öğrencilerin ilk maç heyecanı
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Öğrencilerin Bursaspor maçlarını stadyumda izlemesini amaçlayan ‘Askıda Kombine Bilet’ projesi kapsamında Büyükorhan’lı öğrenciler maça gitti. İlçede öğrenim gören 120 çocuk ilk olarak müzeleri ve Bursa’nın tarihi yerlerini gezdi, ardından Bursaspor-Ankaragücü maçını Büyükşehir Belediye Stadyumunda izledi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Uludağ OSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde imzalanan protokolle, ilçelerde yaşayan ve daha önce hiç maça gitmemiş 2 bin 23 çocuğun Bursaspor’un maçlarına gitmesini sağlayacak proje bu hafta Büyükorhan ilçesi ile devam etti.

Büyükorhan’lı 90 öğrenci Bursa’da ilk olarak müzeleri ve kentin tarihi mekanlarını gezdi, daha sonra Büyükorhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, öğretmenler ve öğrenciler Büyükşehir Belediye Stadyumunda Bursaspor-Ankaragücü maçını izledi. Büyükorhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, ”Askıda bilet uygulaması ile öğrencilerimize yaşatmış oldukları mutluluktan dolayı emeği geçen Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Uludağ OSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Bursaspor’umuzun maçını çocuklarımızla izlemek bizleri çok mutlu etti. Ayrıca ilk galibiyetimizi almamızda bizim için ayrı keyif oldu” dedi.
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