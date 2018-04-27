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27 Nisan 2018 Cuma 10:01

Çocuklar ‘yazarıyla’ buluştu

Çocuk kitaplarının önde gelen isimlerinden olan Yazar Aysun Berktay Özmen, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı organizasyon çerçevesinde Bursalı çocuklarla bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na...

Çocuklar ‘yazarıyla' buluştu
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Çocuk kitaplarının önde gelen isimlerinden olan Yazar Aysun Berktay Özmen, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı organizasyon çerçevesinde Bursalı çocuklarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği etkinlikle çocuk kitapları yazarı Aysun Berktay Özmen’i ağırladı. Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi ve Hançerli Medresesi Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşilere, okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Çocuklara, kitap okumanın önemini anlatan Yazar Özmen, merak edilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yazar Özmen, program sonunda kitaplarını çocuklar için imzalarken bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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