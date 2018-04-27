Çocuklar ‘yazarıyla’ buluştu

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği etkinlikle çocuk kitapları yazarı Aysun Berktay Özmen’i ağırladı. Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi ve Hançerli Medresesi Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşilere, okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Çocuklara, kitap okumanın önemini anlatan Yazar Özmen, merak edilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yazar Özmen, program sonunda kitaplarını çocuklar için imzalarken bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Çocuk kitaplarının önde gelen isimlerinden olan Yazar Aysun Berktay Özmen, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı organizasyon çerçevesinde Bursalı çocuklarla bir araya geldi.

Çocuk kitaplarının önde gelen isimlerinden olan Yazar Aysun Berktay Özmen, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı organizasyon çerçevesinde Bursalı çocuklarla bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.