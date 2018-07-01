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01 Temmuz 2018 Pazar 15:28

Cumalıkızık Ahududu Festivali Yıldırım’a renk kattı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali’nde sahnelenen renkli görüntüler Yıldırım’a şölen havası yaşattı.Yıldırım Belediyesi, toplumlar arası dostluk köprülerinin kurulmasına ev...

Cumalıkızık Ahududu Festivali Yıldırım'a renk kattı
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Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali’nde sahnelenen renkli görüntüler Yıldırım’a şölen havası yaşattı.

Yıldırım Belediyesi, toplumlar arası dostluk köprülerinin kurulmasına ev sahipliği yapan Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örneklerini barındırarak tarihi dokusu korunan Cumalıkızık’ı dünyaya tanıtmaya devam etti. Kültür sanat programları ile ilçenin sosyal hayatına köklü değişikler getiren Yıldırım Belediyesi, 4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Cumalıkızık bölgesinin önemli değerlerinden ahududunun adını taşıyan ve uluslararası boyuta ulaşan festival, Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yanı sıra Meksika, Bulgaristan, KKTC, Litvanya ve Slovakya ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Yıldırımlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan, Arabayatağı, Bağlaraltı, Karaağaç ve Millet mahallelerinde sergilenen sokak gösterileri, festival coşkusunu tüm şehirde yaşattı. Öte yandan festivalin son gününde Cumalıkızık’ta yapılan etkinlikler ile festival coşkusu zirveye ulaştı. Cumalıkızık meydanında düzenlenen gösteriler, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özmen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Önder, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, belediye bürokratları, meclis üyeleri, Yıldırımlılar ile yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım Mehteran Takımı, Meksika, Bulgaristan, KKTC, Litvanya ve Slovakya’dan gelen ekipler ile Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu üyelerinin kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen son gün etkinliklerinde, “En Güzel Ahududu Yarışması” da yapıldı. Yarışmada dereceye giren yetiştiricilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
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