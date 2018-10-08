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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:08

Dövizdeki artış sağlık sektörünü de etkiliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sağlık Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, dövizdeki kur farkı vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Pek çok alanda gördüğümüz bu etkileşim, maalesef sağlık sektöründe...

Dövizdeki artış sağlık sektörünü de etkiliyor
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sağlık Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, dövizdeki kur farkı vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Pek çok alanda gördüğümüz bu etkileşim, maalesef sağlık sektöründe de kendisini gösteriyor" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sağlık Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, açıklamalarda bulundu. Dolara bağlı olan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerin fiyatlarının arttığını belirten Kılıç, "Yerli üretim yapan firmalarda zorluklar yaşamaya başladılar. Tıbbi malzeme fiyatlarındaki artışın şu an hastalara yansıyan bir durumu henüz yok, ancak Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında güncelleme yapılması gerekliliği net olarak görülmektedir. Böylesine sıkıntılı bir ortamda zam yapmadan eski fiyatlarından hizmet veren sağlık kuruluşları da bu ekonomik daralmadan mutlaka etkilenecek. Henüz hastalara yansıyan bir durum olmasa da ödeme dengesi bozulması gibi durumlarda sağlık alanında ilgili kurum ve kuruluşların tedbir alması gerekmektedir" diye konuştu.
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